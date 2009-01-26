Прокуратура Дзержинского района возбудила уголовное дело по факту гибели крановщика в Фаниполе

Трагедия произошла сегодня утром на территории филиала объединения "Белагросервис". Кран упал после разгрузки 11-метровых металлических труб.При падении кран повредил полуприцеп фуры. Крановщик погиб на месте. Тело из-под завала извлекли сотрудники МЧС. Кран грузоподъемностью 20 тонн был построен в 1974 году и как утверждают на предприятии в прошлом году прошел технический контроль Однако по предварительным данным, причиной падения техники стала именно изношенность деталей.