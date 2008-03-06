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Прокачка дизтоплива по нефтепроводу "Унеча-Вентспилс" в Миорском районе Витебской области возобновилась

06 марта 2008 17:50
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Ещё одно ЧП на участке нефтепровода предприятия "Запад-транснефтепродукт".

Накануне вечером выявлена утечка дизтоплива  в деревне Хотьково Витебской области. Специалисты установили причину - незаконная врезка в трубу. Утечка дизтоплива в деревне была обнаружена как раз рядом с заброшенным домом. О том, что здесь ещё совсем недавно жили люди, говорят фото и даже домашние заготовки. Здесь и находится та самая бочка, объёмом 3 тонны, на четверть заполненная водонефтяной эмульсией.

Типичный запах дизтоплива во время осмотра территории почувствовал обходчик местной диспетчерской станции. А позже обнаружил сам нефтепродукт в небольшом болотце. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Исследуя территорию, экспертная комиссия выяснила -  причина утечки - несанкционированная врезка в нефтепровод, который принадлежит российскому предприятию "Запад-транснефтепродукт". К заброшенному дому по 900 метрам кабеля и протекало ворованное топливо.

Чтобы  исключить  попадание  дизтоплива в местную реку, аварийно-восстановительная бригада в кротчайшие сроки установила 4 дамбы. Сейчас, как утверждают специалисты,  ситуация не представляет экологической угрозы. Тем не менее, до сих пор территория находится под контролем природоохранных организаций и сотрудников МЧС.

Менее полусуток понадобилось спасательным бригадам для того, чтобы устранить незаконную врезку. Найти того, кто  делал бизнес на ворованном топливе,  сотрудникам МВД ещё предстоит выяснить.

# происшествия

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