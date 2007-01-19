Профессиональный праздник отмечают белорусские спасатели. Этой службе всего 8 лет, однако сделано за эти годы немало.

Из 20 тысяч чрезвычайных ситуаций, случившихся в прошлом году, благодаря слаженным действиям специалистов МЧС спасено более полутора тысяч человеческих жизней. В республике заметно сократилось количество пожаров и число жертв огня. Сейчас ведется активная работа по профилактике различных внештатных ситуаций, в учебных заведениях и на предприятиях создаются добровольные пожарные дружины.

Профессиональный праздник сотрудники МЧС встречают на боевом посту и в усиленном режиме. В Беларуси сегодня объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом на территорию Беларуси мощного атлантического циклона ожидаются очень сложные погодные условия. На большей части территории страны порывы ветра достигнут 25-30-ти метров в секунду. По северу республики пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Во время шквалистого ветра водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать машины вблизи деревьев и крупногабаритных конструкций.

Между тем, ураганные ветры уже пронеслись над Центральной и Западной Европой. Там стали жертвами 29 человек. Больше всего - десять погибших - в Великобритании, на нее пришелся первый удар. Сила ветра достигала 160 км. в час. В Лондоне погиб двухлетний мальчик, на которого обвалилась стена. Семь человек стали жертвами стихии в Германии. Есть жертвы во Франции, Нидерландах, Чехии. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Наблюдаются перебои с подачей электричества. В ряде городов объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют жителям не парковать машины под деревьями и снизить скорость на открытых участках автострад, а по возможности, вообще оставаться дома.