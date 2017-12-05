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Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле

05 декабря 2017 08:23
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Новости Беларуси. Вечером 4 декабря в одном из жилых домов в Копыле произошел пожар.

По информации МЧС, жителей дома спас мужчина, который проезжал мимо. Он через окно помог выйти из горящего здания 81-летнему хозяину и его жене. В результате инцидента никто не пострадал.

Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле-1

Фото: МЧС

Спасатели потушили пожар. Огонь повредил часть дома.

Причина сейчас устанавливается. Одна из версий – короткое замыкание электропроводки в веранде.

Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле-4

Фото: МЧС

В начале октября случайный прохожий спас ребенка во время пожара в Дрогичине.

Мужчина спас 3-летнюю внучку хозяйки – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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