Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле

Новости Беларуси. Вечером 4 декабря в одном из жилых домов в Копыле произошел пожар.

По информации МЧС, жителей дома спас мужчина, который проезжал мимо. Он через окно помог выйти из горящего здания 81-летнему хозяину и его жене. В результате инцидента никто не пострадал.