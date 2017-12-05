Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле

Новости Беларуси. Вечером 4 декабря в одном из жилых домов в Копыле произошел пожар.
По информации МЧС, жителей дома спас мужчина, который проезжал мимо. Он через окно помог выйти из горящего здания 81-летнему хозяину и его жене. В результате инцидента никто не пострадал.
Спасатели потушили пожар. Огонь повредил часть дома.
Причина сейчас устанавливается. Одна из версий – короткое замыкание электропроводки в веранде.
В начале октября случайный прохожий спас ребенка во время пожара в Дрогичине.
Мужчина спас 3-летнюю внучку хозяйки – здесь подробнее.