Проехал на красный свет, медосвидетельствоние проходить отказался: в Минске ночью задержан мотоциклист

Новости Беларуси. Ночные гонки в Московском районе. В четыре утра сотрудники ГАИ задержали мотоциклиста. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора, чем и привлек внимание инспекторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина попытался скрыться и на неоднократные требования остановиться не реагировал. В районе улицы Брикета он не справился с управлением и упал. В момент задержания водитель имел признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование отказался. На него составили 8 протоколов.