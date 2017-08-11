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Проехал на красный свет, медосвидетельствоние проходить отказался: в Минске ночью задержан мотоциклист

11 августа 2017 18:35
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Новости Беларуси. Ночные гонки в Московском районе. В четыре утра сотрудники ГАИ задержали мотоциклиста. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора, чем и привлек внимание инспекторов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проехал на красный свет, медосвидетельствоние проходить отказался: в Минске ночью задержан мотоциклист-1

Мужчина попытался скрыться и на неоднократные требования остановиться не реагировал. В районе улицы Брикета он не справился с управлением и упал. В момент задержания водитель имел признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование отказался. На него составили 8 протоколов.

# происшествия # Милицейская погоня

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