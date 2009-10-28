Продолжается расследование причин авиакатастрофы российского самолёта

Лайнер принадлежал авиакомпании «S-Air». Сразу же после крушения создана совместная комиссия.

В её составе – представители Беларуси, России, а также американо-британской компании-производителя самолета. Накануне утром найден первый и основной черный ящик. С ним уже работают специалисты Московского авиационного комитета.

Что же касается второго самописца, то предмет, на него похожий, также был обнаружен накануне во второй половине дня. Однако в Белорусской транспортной прокуратуре 27 октября заявили, что факт его нахождения подтвердят лишь после специальной экспертизы.

Напомним, российский самолёт бизнес-класса авиакомпании «S-Air» потерпел крушение вечером 26 октября при повторном заходе на посадку. В результате катастрофы все пятеро находившихся на борту, а это три члена экипажа и два пассажира, погибли. В числе погибших оказался и руководитель компании-владельца самолета «S-Air» Марат Ромашкин.