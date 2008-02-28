Продолжается ликвидация последствий аварии на участке трубопровода "Унеча-Ровно"

Теплая погода торопит ликвидаторов: река полностью очистилась ото льда.Но до критического уровня, когда нефтепродукты смогут попасть в реку, воде еще нужно подняться более чем на метр. Сейчас на месте аварии работают сотрудники компании "Запад-Нефтепродукт". В соответствии с полученными разрешениями дизтопливо собирается с помощью сорбента и сжигается на месте.



Из поврежденного участка трубы, принадлежащего российскому предприятию "Западтранснефтепродукт", вытекло по разным оценкам от 70 до 200 кубометров дизтоплива.