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Продолжается ликвидация последствий аварии на участке трубопровода "Унеча-Ровно"

28 февраля 2008 14:58
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Теплая погода торопит ликвидаторов: река полностью очистилась ото льда.Но до критического уровня, когда нефтепродукты смогут попасть в реку, воде еще нужно подняться более чем на метр. Сейчас на месте аварии работают сотрудники компании "Запад-Нефтепродукт". В соответствии с полученными разрешениями дизтопливо собирается с помощью сорбента и сжигается на месте.

Из поврежденного участка трубы, принадлежащего российскому предприятию "Западтранснефтепродукт", вытекло по разным оценкам от 70 до 200 кубометров дизтоплива.
# происшествия

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