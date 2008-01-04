Признание в убийстве

Задержанный накануне в Логойском районе по подозрению в убийстве 7-летней Ирины Кужельной 29-летний минчанин был доставлен в столицу. И уже дал признательные показания. Об этом сообщили в прокуратуре Минской области. Известно, что медики подтвердили наличие у задержанного психического заболевания, о чем он сам ранее заявлял. Обвинение ему пока не предъявлено. Скорее всего, это будет сделано на следующей неделе.



МВД Беларуси выражает благодарность гражданам, оказавшим посильную помощь в розыске Ирины Кужельной. Поиски шли с ноября прошлого года. Благодаря средствам массовой информации в милицию поступали сотни звонков от граждан. Уголовный розыск республики благодарит всех, кто принял участие в этой нелегкой работе.