Пристрастие к незаконной ловли рыбы привело на скамью подсудимых

В Гродно задержан браконьер, занимавшийся незаконным ловом на Августовском канале. Горе-рыбак с подельниками выезжал на водоём исключительно с сетями. Среди улова были рыбы, занесённые в "Красную книгу". В этом году Принеманьи это уже 17-е уголовное дело, когда страсть к рыбалке приводит на скамью подсудимых.



Расчёт предприимчивых гродненцев оказался верным. На дело решили идти ночью. Чтобы поставить сети, им даже лодка не понадобилась. У самого берега рыбы хоть отбавляй. Не смутила троих браконьеров и близость пограничной зоны. Запрещающий знак стоял всего в нескольких метрах от водоёма. Чего они никак не ожидали, так это появления самих пограничников.



За любителями ночной рыбалки с самого начала велось наблюдение. В это время здесь проводился совместный рейд инспекции и пограничников. У браконьеров изъяли десятки метров сетей с рыбой. Отделаться простым штрафом не удалось.