«Пришла в голову глупая идея». Задержаны организаторы поджога шин возле УВД Минского облисполкома в 2020-м

Новости Беларуси. Задержаны участники «каскадного» чата, которые в октябре на улице Кальварийской возле УВД Миноблисполкома подожгли покрышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задержаны участники «каскадного» чата, которые в октябре на улице Кальварийской возле УВД Миноблисполкома подожгли покрышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По горячим следам установить причастных лиц не удалось, однако работа по раскрытию преступления продолжалась все это время. На днях оперативникам удалось найти организаторов запрещенного перформанса. Ими оказались двое жителей Минска, проживающих в жилом комплексе «Каскад», напротив которого и было совершено преступление.
– Осенью 2020 года мне пришла в голову глупая идея – создать какую-то акцию, привлечь внимание около ЖК «Каскад». Я нашел людей, которые хотели это сделать, помог им найти покрышки.
– Где вы их нашли?
– За забором около шиномонтажа.
– Людей вы где нашли?
– Просто во дворе. Встретил, с ними общался. Не в Telegram, лично всегда встречался. Один из них в настоящий момент, насколько я знаю, уехал с территории Республики Беларусь.
– Рассказывайте дальше.
– Я указал им место, где есть. Объяснил время, и они забрали, понесли, подожгли. Я в это время находился во дворе, отслеживал с высокого этажа, что там происходит.
Задержан сотрудниками внутренних органов и обвиняюсь в участии в массовых мероприятиях, а также в участии по поджогу покрышек в ЖК «Каскад».