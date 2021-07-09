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«Пришла в голову глупая идея». Задержаны организаторы поджога шин возле УВД Минского облисполкома в 2020-м

09 июля 2021 16:00
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Новости Беларуси. Задержаны участники «каскадного» чата, которые в октябре на улице Кальварийской возле УВД Миноблисполкома подожгли покрышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пришла в голову глупая идея». Задержаны организаторы поджога шин возле УВД Минского облисполкома в 2020-м-1

По горячим следам установить причастных лиц не удалось, однако работа по раскрытию преступления продолжалась все это время. На днях оперативникам удалось найти организаторов запрещенного перформанса. Ими оказались двое жителей Минска, проживающих в жилом комплексе «Каскад», напротив которого и было совершено преступление.

«Пришла в голову глупая идея». Задержаны организаторы поджога шин возле УВД Минского облисполкома в 2020-м-4

Осенью 2020 года мне пришла в голову глупая идея – создать какую-то акцию, привлечь внимание около ЖК «Каскад». Я нашел людей, которые хотели это сделать, помог им найти покрышки.
– Где вы их нашли?
– За забором около шиномонтажа.
– Людей вы где нашли?
– Просто во дворе. Встретил, с ними общался. Не в Telegram, лично всегда встречался. Один из них в настоящий момент, насколько я знаю, уехал с территории Республики Беларусь.
– Рассказывайте дальше.
Я указал им место, где есть. Объяснил время, и они забрали, понесли, подожгли. Я в это время находился во дворе, отслеживал с высокого этажа, что там происходит.

«Пришла в голову глупая идея». Задержаны организаторы поджога шин возле УВД Минского облисполкома в 2020-м-7

Задержан сотрудниками внутренних органов и обвиняюсь в участии в массовых мероприятиях, а также в участии по поджогу покрышек в ЖК «Каскад».

# Акции протеста # происшествия # Татьяна Савчик # Фотофакт

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