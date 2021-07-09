«Пришла в голову глупая идея». Задержаны организаторы поджога шин возле УВД Минского облисполкома в 2020-м

– Осенью 2020 года мне пришла в голову глупая идея – создать какую-то акцию, привлечь внимание около ЖК «Каскад». Я нашел людей, которые хотели это сделать, помог им найти покрышки.

– Где вы их нашли?

– За забором около шиномонтажа.

– Людей вы где нашли?

– Просто во дворе. Встретил, с ними общался. Не в Telegram, лично всегда встречался. Один из них в настоящий момент, насколько я знаю, уехал с территории Республики Беларусь.

– Рассказывайте дальше.

– Я указал им место, где есть. Объяснил время, и они забрали, понесли, подожгли. Я в это время находился во дворе, отслеживал с высокого этажа, что там происходит.