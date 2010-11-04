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Приостановлены полеты Airbus А-380 — самых больших самолетов в мире

04 ноября 2010 14:22
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Австралийская авиакомпания приостановила полеты самых больших пассажирских самолетов в мире Airbus А380 после экстренной посадки в Сингапуре.

Специалисты авиаперевозчика проверяют соблюдение стандартов безопасности всех шести таких лайнеров в авиапарке компании.

Сегодняшнее ЧП с аэробусом случилось в небе над Индонезией. После небольшого взрыва отказал один из двигателей лайнера, его части упали на густонаселенную территорию. Самолет летел в Сидней, однако из-за внештатной ситуации летчики решили приземлиться в близлежащем аэропорту Сингапура. На борту было 433 пассажира и 26 членов экипажа. Посадка прошла успешно, никто из них не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Airbus А-380

Фото. Airbus А-380

Фото. Airbus А-380

В Сингапуре у крупнейшего в мире аэробуса А-380 в полете впервые отказал один из двигателей

 

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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