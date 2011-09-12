Приморский прапорщик заменил солдатские консервы собачьим кормом

Начальник склада войсковой части 3411 приговорен к штрафу в 90 тысяч российских рублей, за то, что «восполнил» недостачу говяжьих консервов на складе собачьим кормом.

В феврале 2011 года, узнав о запланированной проверке возглавляемого склада, прапорщик при осмотре сам выявил недостачу говяжьих консервов. Желая скрыть этот факт, он приказал подчиненным наклеить на собачьи консервы «Белка и Стрелка» этикетки «Говядина отварная в собственном соку». После этого «замаскированные» таким образом банки уложили поверх консервов с кормом для животных, а сами ящики перенесли на стеллажи, предназначенные для хранения консервов с говядиной, пишет «Комсомольская правда».

Данный был вскрыт, а помимо недостачи почти 11 тысяч говяжьих консервов общей стоимостью около 850 тысяч российских рублей, комиссия выявила также недостачу рыбных консервов, сливочного масла, сгущенного молока, печенья, мяса мороженного — всего на сумму свыше миллиона российских рублей, сообщает www.ctv.by со ссылкой на РИА «Новости».

Суд признал прапорщика Герцога виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и в халатности (часть 1 статьи 293 УК). Обвиняемый полностью признал свою вину, добровольно возместил часть причиненного ущерба в размере 919 тысяч рублей, а также признал обоснованность требований воинской части по взысканию с него оставшейся суммы ущерба.