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«Прикрыто» крупнейшее в Беларуси оптовое производство самогона

20 февраля 2013 16:06
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Новости Минской области. Крупнейшее в стране оптовое производство самогона ликвидировано в Молодечненском районе. Спецоперацию провели сотрудники областного Управления внутренних дел совместно с бойцами ОМОНа.

Мини завод по производству алкоголя размещался в специально построенном помещении со всеми необходимыми коммуникациями на одном из дворов в деревне Сковородки. Процесс изготовления спиртного был автоматизирован.

Хозяин производства задержан. На территории найдено более 6 тысяч литров суррогата, а также более 30 тысяч литров отходов самогоноварения. Чтобы уничтожить самогонный аппарат весом в несколько тонн, пришлось использовать специальную технику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Криминал

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