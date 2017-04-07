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Приговор гимназисту, напавшему с ножом на учительницу, огласят 7 апреля

07 апреля 2017 10:40
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Новости Беларуси. В Минском городском суде 7 апреля огласят приговор гимназисту, напавшему с ножом на преподавателя. Слушания по громкому делу проходили в закрытом режиме. 

Напомним, 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Трагический инцидент в учебном заведении произошел в мае 2016 года. Школьник напал на учительницу русского языка и литературы. Пострадавшая получила не менее 17 ножевых ранений. Экспертиза подтвердила, что в этот момент подросток осознавал происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападение

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