Приговор – 186 лет лишения свободы

В Минске огласили приговор бывшим сотрудникам таможни. На скамье подсудимых 22 человека, среди них – два заместителя начальника таможни Западный Буг, руководители отделов и постов. Суд установил, что в октябре 2001-го года они занимались незаконным оформлением товаров. Под видом строительной плитки, через границу проходили: бытовая техника и одежда. Ущерб государству, за неуплату таможенных платежей, составил более 15-ти миллиардов рублей. Приговор судья зачитывал в течении часа, общий срок на всех фигурантов этого дела – 186 лет лишения свободы.