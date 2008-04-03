Причины крушения самолета компании "Гомельхимсервис" пока не известны

Первый день работы специальной комиссии по расследованию ЧП результатов не дал. Вынужденная аварийная посадка при отказе двигателя отдельным пунктом была прописана в плане учебно-тренировочного полета. Сделав круг над аэропортом, пилот должен был спланировать на посадочную полосу. Однако, виртуальная внештатная ситуация в считанные секунды стала реальной.



Находившиеся в кабине пилот и инструктор получили телесные повреждения и были госпитализированы. После обследования и оказания первой медицинской помощи, одного из потерпевших отправили на амбулаторное лечение, второму пришлось задержаться в стационаре.



В 2007 году врачи гомельской областной клинической больницы поставили на ноги 3 пилотов ОАО "Гомельхимсервис". Эта компания, которая занимается обработкой полей химикатами - единственная в стране - использует сверхлегкую авиацию. Судя по тому, что спрос на услуги огромный, с задачей аграриев справляются. А вот с обеспечением безопасности полетов - не всегда. Нынешний случай уже 5-й за 4 года.