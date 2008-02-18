Причины аварии на трубопроводе "Унеча-Ровно" известны

Сейчас подсчитывается сумма ущерба, и в максимально короткие сроки - не более двух недель - МЧС и Минприроды подадут совместный иск. Введенный в эксплуатацию в 1964-м году трубопровод "Унеча-Ровно" проявил дефект спустя почти полвека. О том, что это действительно недоработки строителей, стало понятно после того, как на поверхность был поднят поврежденный фрагмент трубы. Сейчас он отправлен на экспертизу. Однако специалисты уже сейчас с уверенностью говорят о накопившейся усталости металла, критическая отметка которой была достигнута 14 февраля в 7.40 утра.



За 4 суток на месте аварии сделано все необходимое, чтобы не допустить попадания нефтепродукта в реку Днепр и в целом минимизировать последствия аварии для окружающей среды. В данный момент работы на месте ЧС продолжаются.



Напомним, авария случилась 14 февраля на участке трубопровода, принадлежащем российскому предприятию "Западтранснефтьпродукт". В результате, на поверхность вытекло до 200 кубических метров дизтоплива.