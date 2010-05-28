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Причиной железнодорожной катастрофы в Индии стал теракт

28 мая 2010 12:14
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В штате Западная Бенгалия столкнулись два состава — пассажирский и грузовой. Следствие выяснило, что причиной аварии стал теракт.

В итоге 13 вагонов из 24 сошли с рельсов на встречное полотно, по которому несся грузовой поезд. Под удар попали 5 спальных вагонов. Комфортабельный экспресс мгновенно превратился в груду искореженного металла. 65 человек погибли, 200 ранены.

Поисково-спасательная операция продолжается. В искореженных вагонах все еще находятся десятки человек.

Полиция уверена, что теракт устроили боевики-маоисты. Крушение произошло в районе штата Западная Бенгалия, известном как основная база этих мятежников. Конфликт между повстанцами и индийскими властями длится уже более 40 лет.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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