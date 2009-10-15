Причиной взрыва в центре Кишинева стала боевая граната РГ-42

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы. Взрыв прогремел накануне поздно вечером во время концерта посвященного Дню города.

Сейчас представители МВД, Службы информации и безопасности и Генпрокуратуры Молдовы проводят оперативные следственно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к взрыву. МВД Молдовы обратилось к населению с просьбой сотрудничать со следствием и сообщать о лицах, подозреваемым в совершении этого преступления.

Взрыв в Кишиневе произошел 14 октября в 22.05 по местному времени в сквере Триумфальной арки (Арки Победы) на площади Великого национального собрания. Неизвестный бросил взрывное устройство в толпу. По официальным данным МВД Молдовы, в результате взрыва пострадали 36 человек, которым была оказана срочная медицинская помощь. 12 человек были доставлены в больницу с легкими осколочными ранениями. Одному пострадавшему понадобилось хирургическое вмешательство. Трое раненых находятся в менее тяжелом состоянии. Другие пострадавшие после оказания медпомощи были отпущены домой, сообщает БЕЛТА.