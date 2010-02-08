Причиной взрыва бытового газа в жилом доме на улице Сердича стала попытка суицида 30-летнего парня

Он намеренно перерезал газоподводящий шланг и, когда комната наполнилась пропан-бутаном, зажег огонь.

Пострадавший сейчас под наблюдением врачей.

Взрывом были повреждены перегородки в трех квартирах. Их хозяевам предоставили временное жилье. По информации МЧС, жильцы временно поселились у родственников.

На данный момент завершены работы по остеклению поврежденной постройки. Полностью ее восстановят в ближайшие дни.

Руслан Лихоманов, исполняющий обязанности начальника Минского городского управления МЧС:

Как показали результаты исследования, которые проводили специалисты «Белжилпроекта», несущие конструкции здания не повреждены. Как следствие, угрозы проживания жильцам из других квартир эта ситуация не представляет.