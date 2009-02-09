Причина пожаров в Австралии – умышленные поджоги

Власти объявили о начале судебного расследования. Предполагаемым поджигателям лесов грозит 25 лет тюрьмы.Нынешнее бедствие уже признано самым смертоносным за всю историю страны. По последним данным, погибших уже более 135-ти человек. Около четырех тысяч жителей находятся в ожоговых центрах. Огнем охвачен почти весь юг страны. Больше всего пострадал штат Виктория. С лица земли практически стерты два небольших городка. Эвакуированы десятки тысяч человек. Взять ситуацию под контроль пожарным пока не удается. Мешает сильный ветер. В то время, когда юг страны горит, север борется с наводнением. В штате Квинсленд, втором по величине в Австралии, из берегов вышли 17 рек. Подтоплены три тысячи домов. Есть жертвы.