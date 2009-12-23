При загадочных обстоятельствах погибли поджигатели дома священника

История началась еще в 2008 году.

Сергей Мухаметзянов, занимавшийся бизнесом в сфере недвижимости, с целью завладеть земельным участком, расположенным в центре города Архангельска, на котором стоит деревянный дом семьи священника Владимира Кузива, за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей нашел лиц, готовых совершить поджог.

5 июня 2008 года Юрий Варников совместно с Андреем Прокудиным, используя легковоспламеняющуюся горючую жидкость, предприняли первую, неудачную, попытку поджечь дом.

28 августа 2008 года они же предприняли повторную попытку поджога. В результате совершенного преступления потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Через несколько дней после поджога Прокудин погиб в дорожно-транспортном происшествии на территории Ленинградской области, а в декабре 2008 года Мухамедзянова застрелили.

Поэтому Архангельский суд вынес обвинительный приговор только 24-летнему менеджеру Юрию Варникову. Он признан виновным в умышленных поджогах и повреждении жилого дома священнослужителя. Приговором суда Варникову назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Следственное управление следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Архангельской области.