Прямой эфир

При взрыве в Пешаваре погибли десятки человек

09 октября 2009 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По меньшей мере 40 человек убито в результате взрыва, прогремевшего на северо-западе Пакистана, около 100 человек получили ранения.

По данным BBC News, взрывчатка находилась в машине, однако неизвестно, была ли она приведена в действие при помощи дистанционного управления или террористом-смертником. В результате взрыва практически уничтожен автобус, а также несколько автомобилей и мотоциклов.

Напомним, что 5 октября прогремел взрыв возле офиса ООН в столице Пакистана, Исламабаде, а менее, чем две недели назад, в Пешаваре было взорвано несколько автомобилей.

Регион, в котором расположен Пешавар, является зоной действия группировок Аль-Каеда и Талибан.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
09 октября 2009 08:37

Жертвами мощного тайфуна «Мелор» стали 4 человека

09 октября 2009 08:37

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубопровода

09 октября 2009 08:36

В Китае на шахте по добыче олова погибли 26 шахтеров