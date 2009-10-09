При взрыве в Пешаваре погибли десятки человек

По меньшей мере 40 человек убито в результате взрыва, прогремевшего на северо-западе Пакистана, около 100 человек получили ранения.

По данным BBC News, взрывчатка находилась в машине, однако неизвестно, была ли она приведена в действие при помощи дистанционного управления или террористом-смертником. В результате взрыва практически уничтожен автобус, а также несколько автомобилей и мотоциклов.

Напомним, что 5 октября прогремел взрыв возле офиса ООН в столице Пакистана, Исламабаде, а менее, чем две недели назад, в Пешаваре было взорвано несколько автомобилей.

Регион, в котором расположен Пешавар, является зоной действия группировок Аль-Каеда и Талибан.