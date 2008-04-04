При строительстве полигона бытовых отходов в Быхове, рабочие наткнулись на 7 бочек с химикатами

Емкости с подозрительной жидкостью были разгерметезированы. На данный момент установлено, что это дихлорэтан - ядовитое и горючее вещество.

Это не первая опасная находка в Быхове. Раньше возле города размещалась воинская часть, которая и оставила после себя столь экстремальное наследие. За последних 3 года здесь чего только не находили - радиоактивные вещества, авиабомбы и запасы топлива, теперь вот химикаты.

Строительные работы в районе находки приостановлены. Сейчас специальная комиссия определяет дальнейшую судьбу бочек с диклоротэтаном. Вероятнее всего их утилизирует. Пока же специалисты утверждают, для людей и природы вещество не опасно. Чтобы диклоротэтан проявил свою ядовитость, его нужно поджечь. Под надзором охраны такая возможность полностью исключена.

