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При строительстве гаража в Бобруйске на рабочих обрушались плиты перекрытия. 1 человек погиб

16 августа 2013 10:26
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Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на месте строящегося гаража в Бобруйске. Еще один пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу. В здании обрушились плиты перекрытия.

Медиков и спасателей к месту происшествия вызвал, видимо, случайный свидетель, так как звонивший не представился. Чтобы извлечь тело погибшего, работникам МЧС пришлось использовать специальное оборудование.

По предварительной версии, мужчины вели строительство гаража по договоренности с хозяином. Работали они без спецодежды и строительных касок. Плиты покрытия монтировались при помощи автокрана.

На месте работает следственная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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