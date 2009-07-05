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При столкновении белорусского трейлера и легкового автомобиля в Польше погибла семья

05 июля 2009 12:45
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В результате столкновения белорусского трейлера и легкового автомобиля в Подлясском воеводстве Польши погибла семья из трех человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле деревни Струже на дороге государственного значения №19, ведущей к автопереходу «Кузница Белостокская» на границе с Беларусью.

По сообщению дорожной полиции, легковой автомобиль марки  Honda с польскими номерами по неизвестным причинам внезапно въехал на противоположную полосу и врезался в движущийся со стороны границы трейлер. Затем «Хонду» выбросило в кювет, автомобиль несколько раз перевернулся. Никто их пассажиров «Хонды», граждан Польши, не выжил: погибли 50-летний мужчина, 47-летняя женщина и их 16-летняя дочь, сообщает «БелТА»

Водитель грузовика, 25-летний гражданин Беларуси не пострадал. По сообщению полиции, водитель трейлера был трезвый

# происшествия

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