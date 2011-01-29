При штурме здания Министерства внутренних дел в Египте по демонстрантам был открыт огонь. Три человека погибли

В этом крупнейшем арабском государстве уже пятый день не прекращаются антиправительственные выступления и массовые беспорядки. В списках погибших уже свыше 100 человек. Ранены более двух тысяч египтян.

29 января правительство Египта официально подало в отставку. На этом настоял президент Хосни Мубарак. Таким образом он надеялся хотя бы на время унять пыл протестующих. Однако люди, не смотря на комендантский час, вновь выходят на улицы.

Демонстранты выступают против безработицы и требуют улучшения условий жизни. Почти половина населения Египта живет всего на два доллара в день. Протестующих не останавливают даже танки.

Несколько часов назад около тысячи демонстрантов попытались взять штурмом здание министерства внутренних дел. Полиция в ответ открыла огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По данным очевидцев – боевыми патронами. Известно по меньшей мере о троих погибших. Накануне протестующие пытались штурмовать здания парламента, телевидения, издательство крупнейшей газеты.

Были отмечены случаи мародерства. В других египетских городах демонстранты поджигали административные здания, полицейские участки, магазины и автомобили. Полиция отвечала на выпады толпы слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Беспорядки в Египте: 29 января правительство Египта официально подало в отставку