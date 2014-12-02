При пожаре в Жодино взорвался газовый баллон: один человек погиб, двое спасателей пострадали

Новости Беларуси. Двое спасателей пострадали во время ликвидации пожара в Жодино. Горел один из частных жилых домов. 67-летняя хозяйка успела выбежать на улицу. Внутри остался ее 36-летний сын.

Начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 3 Константин Тертичный вместе с пожарным Владимиром Моисеенко, не колеблясь, приступили к поисковой операции. Однако через считанные секунды внутри взорвался газовый котел. Путь назад для спасателей был закрыт.

Несколько минут они провели в горящем помещении в поисках потерпевшего. От высокой температуры расплавились даже пожарные шлемы.

В результате оба спасатели получили сильные ожоги и сейчас находятся в больнице.

Владимир Моисеенко, пожарный аварийно-спасательной части № 3 Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Огня не было, когда мы входили в помещение. А когда начали выходить, уже было большое пламя, поэтому долго не могли выйти. Но потом смогли найти стол и вышли.

Константин Тертичный, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 3 Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Знали, что газовый баллон был, но человека спасать все равно нужно. Выбрались, слава Богу.

К сожалению, 36-летнего мужчину спасти не удалось. Как выяснилось позже, накануне пожара хозяйка с сыном были в здании вдвоем. Почувствовав опасность, они вышли на улицу, но через несколько минут, по неизвестным причинам, мужчина вернулся в горящий дом.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.