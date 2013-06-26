При пожаре на мужчину вместо воды вылили бензин

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Березинском районе Минской области. Многочисленные ожогами лица, грудной клетки и конечностей 28-летний мужчина получил во время сварочных работ. На его одежду попала искра.

Родственник при попытке потушить одежду вылил на пострадавшего бензин, перепутав его с водой. Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

И если эта трагедия произошла случайно, то несколько лет назад житель Крупского района умышленно облил бензином своего должника и поджёг его. Цена вопроса – миллион рублей, который должник не пожелал вернуть. В том, что дело пахнет «бензином», в этой деревне не подозревали. В доме № 19 с некоторых пор взяли европейскую моду – жить в кредит. Причем, использовать его здесь всё больше на продолжение банкета. Гостивший в соседней деревне россиянин ссудил новому другу миллион рублей. О том, что кредитная история перерастет в уголовную никто и не предполагал. В тот роковой вечер и кредитор, и заемщик были навеселе. «Горячительное» своё название оправдало. Гражданин России снова пришел требовать возврата долга. Очередной отказ – стал последней каплей. Он вылил на голову жертве два литра бензина и поджог его (смотрите видео).