При крушении вертолета в Конго погиб белорусский пилот, второй гражданин Беларуси получил травмы

Новости Беларуси. Новости Конго. Летчиком вертолета, разбившегося накануне в Конго, по уточнённым сегодня данным оказался белорус. Вертолет типа «Ми-8» потерпел крушение, совершая посадку в местечке Бандодо. Это в 800 километрах от столицы Конго — Браззавиля.

Вертолет должен был забрать оттуда австралийских геологов, но разбился, как предполагается, из-за плохих погодных условий. Как удалось выяснить, летчик Александр Косырев уже давно не работал в белорусской авиации.

Сейчас всю информацию о происшествии по просьбе белорусского МИДа собирает посольство России в Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Бутаков, пресс-атташе посольства Российской Федерации в Республике Конго:

По информации администрации Президента Республики Конго и Министерства обороны Республики Конго, в результате катастрофы погиб один из пилотов — гражданин Беларуси Александр Косырев. Тело погибшего доставлено в Браззавиль. Инженер Владимир Федоров, также гражданин Беларуси, получил травмы. Министерство обороны Республики Конго решает вопрос о доставке тела погибшего в Беларусь.