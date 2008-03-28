Прямой эфир

При крушении вертолета Ми-8 Госпогранслужбы Украины погибли 13 человек

28 марта 2008 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В живых остался один пограничник из 14 членов экипажа, находившихся на борту. Сейчас он находится в военном госпитале Одессы, его состояние стабильно тяжелое. Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу 27 марта в Черном море. Причины аварии устанавливаются. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. 

Уже установлено, что авиамашина была технически исправна и превышения количества груза на борту не было. Вертолет был построен четверть века назад. Капитальный ремонт прошел в 1993 и 2006 годах. Причину катастрофы поможет установить расшифровка черных ящиков. Бортовой самописец разбившегося накануне в Одесской области вертолета уже отправили на экспертизу.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Украины Виктору Ющенко, родным и близким погибших в результате аварии вертолета.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта 2008 14:51

В США - очередное массовое убийство

28 марта 2008 14:50

Крупная партия саженцев незаконно ввезена в Беларусь

27 марта 2008 17:47

Дерзкое разбойное нападение произошло в Гомельской области