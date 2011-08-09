При крушении самолета Ан-12 в Магаданской области России никто не выжил

К месту падения прибыли представители оперативных служб и следователи, которым предстоит установить причину и виновных трагедии.

По предварительным данным, на борту находились 11 человек, а также 17 тонн груза. Самолет исчез с экранов радаров после сообщения о проблемах с двигателем.

Отметим, это уже второе авиа-происшествие в России за сутки. Накануне в Благовещенске совершил аварийную посадку пассажирский Ан-24. На борту было 36 человек, пострадали 15. По факту ЧП идет разбирательство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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