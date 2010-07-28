При крушении пассажирского самолета в Пакистане выжили 45 человек

Всего же на борту было 146 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Лайнер местной авиакомпании направлялся из Карачи в Исламабад и упал при заходе на посадку в предгорьях Гималаев. Этим рейсом летел только один иностранец — гражданин Германии. Причины катастрофы еще предстоит выяснить.

Известно, что из-за загруженности аэропорта в Исламабаде авиадиспетчеры дали команду пилотам зайти на повторную посадку. Но они не смогли вывести самолет на правильный курс, предположительно, начали снижение раньше срока и на полной скорости врезались в горы.

Возможно, причиной крушения стали плохие погодные условия. В районе происшествия — сильный туман и дождь. Эксперты продолжают работать на месте трагедии.