При крушении испанского военного вертолета погибли четверо

В результате крушения испанского военного вертолета на востоке Гаити в пятницу погибли четыре человека.

Вертолет Bell AB-212 разбился в горной местности примерно в 50 километрах от столицы Порт-о-Пренса вблизи границы с Доминиканской республикой. По предварительным данным, машина ударилась о возвышенность и взорвалась, передает агентство Associated Press.

Тела испанских военнослужащих было невозможно эвакуировать из-за наступления темноты. Спасателям пришлось спускаться с вертолетов на тросах, чтобы добраться до места крушения.

В министерстве обороны Испании уточнили, что разбившийся вертолет был одним из четырех, приписанных к десантному кораблю «Кастилия». Всего в гуманитарной работе на Гаити, где в январе 2010 года произошло разрушительное землетрясение, участвуют около 450 испанских военнослужащих.

В октябре 2009 года, напоминает агентство, приблизительно в том же районе разбился самолет ООН. В той катастрофе погибли 11 миротворцев из Иордании и Уругвая.