Президент США намерен создать комиссию по расследованию всех обстоятельств аварии в Мексиканском заливе

Эксперты определят, достаточно ли эффективны правила безопасности при добыче нефти и несут ли американские власти ответственность за произошедшее.Сейчас на месте аварии платформы бурят скважину, которая должна остановить утечку нефти. Операция займет несколько недель. Пока же специалисты компании «Бритиш Петролеум» откачивают углеводороды по гибкому трубопроводу, присоединенному к аварийной скважине.