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Президент компании-оператора поврежденной японской АЭС подал в отставку

20 мая 2011 08:25
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Президент компании оператора поврежденной АЭС Масатака Симидзу взял на себя ответственность за аварию на атомной станции и подал в отставку.

Официальных комментариев пока не последовало.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС произошла серия аварий из-за выхода из строя системы охлаждения. В результате пришлось эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции. По некоторым данным, в этом финансовом году убытки компании-оператора АЭС составили 18 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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# происшествия

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