Преступная группа заставляла белорусов брать кредиты, а деньги забирала себе

Новости Беларуси. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая заставляла белорусов брать кредиты.

Преступная группа состояла из пяти неработающих молодых людей и действовала на территории Минской области.

Руководил бандой 22-летний, ранее неоднократно судимый молодой человек.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Организованная преступная группа занималась в основном тем, что заставляла граждан брать кредиты в банковских учреждениях и потом завладевала полученными деньгами. Потерпевшими по уголовному делу признаны 29 человек. Для принуждения граждан к совершению сделок члены организованной группы использовали различный инструментарий: от угроз до физического насилия и ограничения свободы. При этом использовались заранее приобретенные, схожие с боевым огнестрельным оружием, пистолеты, электрошокер, наручники. Функции между участниками были строго распределены. Все действия тщательно планировались и обсуждались в группе. В общей сложности гражданами было оформлено денежных кредитов на сумму порядка 300 000 000 рублей. Все эти денежные средства передавались обвиняемым.

Банда орудовала на протяжении четырех месяцев (с августа 2013 года).

В ноябре того же года деятельность преступной группы была прекращена в результате профессиональных действий сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Следствие предъявило окончательные обвинения всем участникам преступной группы по девяти различным статьям УК, среди которых 208 (вымогательство), 209 (мошенничество), 182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы). Обвиняемые находятся под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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