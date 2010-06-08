Пресс-секретарь правительства Польши отказался от обвинений российского ОМОНа в краже

Трагедия под Смоленском продолжается. Польские чиновники обвинившие российских силовиков в мародерстве на месте крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, начали менять показания.

Так пресс-секретарь правительства Польши Павел Граж заявил, что его предыдущее высказывание о том, что мародерами являлись сотрудники смоленского ОМОНа, не соответствует истине. Тем не менее, Граж отметил, что кредитки двух пассажиров погибшего рейса все же исчезли, и впоследствии с одной из них были сняты около полутора тысяч евро. По мнению Гража, сделали это военные, вот только кто именно польской прокуратуре, расследующей дело, неизвестно.

Представители российских силовых структур предпочитают комментировать ситуацию исходя из уже выясненных и подтвержденных фактов.

Николай Турбовец, первый заместитель начальника Смоленского УВД:

Со времени катастрофы самолета, с 10 апреля, никаких заявлений (ни письменных, ни устных, ни переданных по интернету) органы внутренних дел Смоленской области по факту пропаж, хищений денежных средств не получали. Соответственно, уголовных дел не возбуждалось, к уголовной ответственности по этому поводу никто не привлекался. Сотрудники следственного комитета при прокуратуре также этих уголовных дел не возбуждали. Соответственно, никто из сотрудников органов внутренних дел, будь-то внутренние войска, сотрудники УВД, в частности ОМОН, также к уголовной ответственности не привлекались. Они были одними из первых, кто прибыл на место. Задача была оцепить и недопустить посторонних лиц. Сотрудники органов с этой задачей справились. Более того, четверо из них были награждены государственными наградами Польши.