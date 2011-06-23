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Пресечено 11 попыток транспортировки топлива из Беларуси в тайниках и без декларирования

23 июня 2011 16:58
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С момента реализации мер по контролю за вывозом отдельных категорий белорусских товаров за пределы нашей республики таможенными органами пресечено 11 попыток транспортировки топлива в тайниках и без декларирования.

Сотрудниками отдела борьбы с контрабандой Брестской таможни на пограничном пункте пропуска «Мокраны» задержан автомобиль «Форд Транзит». Под днищем микроавтобуса были закреплены дополнительные емкости, в которых гражданин Украины пытался вывезти из Беларуси 175 литров дизельного топлива. На том же пункте пропуска таможенниками и пограничниками задержан «Фольксваген», следовавший под управлением белоруса в Украину. Владелец машины устроил в ней секретную емкость на 80 литров солярки.

На пункте «Каменный Лог» сотрудники Ошмянской таможни в автомобилях «Aуди» и «БМВ», принадлежащих жителям Литвы, обнаружили в общей сложности более 70 литров дизельного топлива, скрытого от контроля. Нарушители признались, что знали о введенных ограничениях, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Кого не коснутся ограничения на вывоз топлива из Беларуси?

# происшествия # Белоруссия

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