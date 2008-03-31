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Пресечена деятельность преступной группы по торговле людьми

31 марта 2008 17:03
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Она отправляла белорусских девушек в Европу с целью сексуальной эксплуатации. Руководители группы уже осуждены в Германии. Владельцы же самих борделей и двое граждан Беларуси, которые участвовали в трафике, задержаны. Их привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщили сегодня в Минске на заседании круглого стола по проблемам торговли людьми и незаконной миграции. Только в прошлом году органы внутренних дел Беларуси раскрыли около двух сотен подобных преступлений. Перекрыто более 100 каналов в 13 странах мира. Большое значение в противодействии торговле людьми, отмечают специалисты, играет сотрудничество с международными организациями.

Положительная тенденция наметилась и в борьбе с незаконной миграцией. Отметим, что сегодня география миграции - это 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее привлекательные - США, Австрия, Германия.

Совместно с США, Россией и Украиной ликвидирована сеть преступников, которая распространяла детскую порнографию в Интернете. В результате было закрыто около 270 сайтов.
# происшествия

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