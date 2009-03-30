Преподавателю из Пинска грозит 10 лет лишения свободы за избиение учащегося

В тот день события развернулись возле лицейского расписания. Учащиеся громко разговаривали.

И это во время уроков. Заместитель директора по воспитательной работе сделал замечание. Далее беседа переместилась в кабинет. Что происходило за закрытыми дверями? У каждой стороны своя версия.

В семье Неженских до сих пор не могут прийти в себя. После той беседы сын Леонида Александровича вернулся домой с синяками. Объяснения юноши повергли родителей в шок. По его словам, в воспитательном процессе не обошлось без рукоприкладства.

Учащийся Пинского строительного лицея написал заявление в милицию. Экспертиза побои подтвердила. Делом занялась прокуратура. На преподавателя завели уголовное дело по статье «злоупотребление служебными полномочиями».

- Преподаватель сказал, что он его пальцем не тронул. Хотя собранные доказательства подтвердили слова потерпевшего. Он ударил учащегося в грудь ногой, - рассказывает телеканалу СТВ Владимир БУХАРЕВИЧ, старший следователь прокуратуры Пинска. - Потом поставил на колени и заставил просить прощение.

Услышать версию преподавателя съемочной группе СТВ не удалось. На звонки он отвечает, а дома никто не открывает двери. Из учебного заведения заместитель директора по воспитательной работе уволился по собственному желанию неделю назад. Но в лицее бывшего коллегу характеризуют как ответственного человека и прилежного отца. Он сам воспитывает двоих сыновей.

Большинство педагогов не верят в это. В совокупности он 13 лет отработал на должности заместителя директора по воспитательной работе и занимался профилактикой преступности. И справлялся с этими обязанностями безупречно. Все точки в этой истории расставит суд. И если вину преподавателя признают, ему грозит до 10 лет лишения свободы.