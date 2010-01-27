Прямой эфир

Преподаватель пытался ограбить банк в Рогачеве

27 января 2010 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Попытка ограбления произошла накануне 26 января в 11:55.

Молодой человек зашел в помещение банка и подал записку кассиру, в которой было написано: «У меня пистолет. Тихо сложи деньги в пакет и без глупостей». Однако поняв, что работница нажала тревожную кнопку, грабитель бросился к выходу, где его задержали банковский сотрудник и подъехавший наряд департамента охраны», - рассказали в Рогачевском РОВД.

20-летний задержанный оказался преподавателем одного из деревенских учебно-педагогических комплексов. Пистолета при нем не было. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
27 января 2010 13:06

Фото. Два пятиэтажных дома обрушились в Бельгии

27 января 2010 12:49

Фото. Километровые пробки из-за сильного снегопада образовались под Новороссийском

27 января 2010 12:41

Фото. Количество жертв суровых морозов растет в Румынии