Преподаватель пытался ограбить банк в Рогачеве

Попытка ограбления произошла накануне 26 января в 11:55.

Молодой человек зашел в помещение банка и подал записку кассиру, в которой было написано: «У меня пистолет. Тихо сложи деньги в пакет и без глупостей». Однако поняв, что работница нажала тревожную кнопку, грабитель бросился к выходу, где его задержали банковский сотрудник и подъехавший наряд департамента охраны», - рассказали в Рогачевском РОВД.

20-летний задержанный оказался преподавателем одного из деревенских учебно-педагогических комплексов. Пистолета при нем не было. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА.