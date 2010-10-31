Преподаватель из Гомеля получил пять лет за то, что брал взятки у студентов подносами и шкатулками

«Один килограмм цыпленка, два вида рыбы, три литра подсолнечного масла, рафинированного». «Оплатить маршрутное такси до Бобруйска + настольные часы, купленные в магазине «N». Билеты с такими странными формулами получали на зачете студенты-математики.

А так же указывалось что, где и за сколько купить. И даже расписной поднос был правильным ответом на поставленную задачу.

Такие нестандартные подходы к сдаче зачета разработал ассистент кафедры экономической кибернетики и теории вероятности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако вероятность риска быть уличенным в нарушении закона мужчина сам просчитал неверно. Криминальная схема просуществовала всего две сессии. Студенты, знакомые не только с основами теории вероятности, но и с уголовным кодексом, не постеснялись обратиться в правоохранительные органы. В прокуратуре ошибки в расчетах предприимчивого математика квалифицировали однозначно.

Людмила Зызник, старший помощник прокурора Центрального района Гомеля:

Преподаватель получал незаконное вознаграждение, то есть взятка, за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию. Данные действия квалифицируются следствием по части 2 статьи 430 Уголовного Кодекса Республики Беларусь». По этой же статье суд и осудил преподавателя к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Преподаватель сознался в десяти преступных эпизодах. Свои поступки объяснил большой любовью ко всему прекрасному и нехваткой средств для покупки желанных вещей. Научиться видеть всю красоту мира математику скорее всего придется теперь в местах не столь отдаленных.

Вынесенный приговор пока еще не вступил в законную силу. Тем временем в суд центрального района Гомеля уже поступило очередное подобное дело. Супружеская пара преподавателей одного из гомельских колледжей восемь лет пополняла семейный бюджет за счет студентов. В деле – более 200 криминальных эпизодов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».