Преподаватель физкультуры избил велосипедом брестского милиционера

Вчера суд Ленинского района Бреста оштрафовал на Br700 тыс. 62-летнего преподавателя физкультуры одного из брестских вузов. Из-за нанесения телесных повреждений сотруднику милиции (у инспектора ГАИ серьезно травмирована рука) решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Бресте велосипедист нарушил ПДД при пересечении перекрестка, это увидел сотрудник ГАИ и предложил остановиться. Нарушитель бросил велосипед и начал убегать. Однако потом мужчина изменил свое решение и вернулся к велосипеду, даже попытался ехать на нем.

Во время движения его штанина попала в цепь велосипеда и мужчина, перелетев через руль, упал лицом на асфальт. Тем не менее, мужчина схватил велосипед и начал избивать им подбежавшего сотрудника ГАИ. Трудно сказать, чем бы закончилось это история, если бы на помощь не подоспел еще один сотрудник ГАИ, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».