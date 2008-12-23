Прямой эфир

Прения в прямом эфире грузинского телевидения закончились рукоприкладством

23 декабря 2008 08:45
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Во время диалога cторонника Михаила Саакашвили и представителя Грузинской оппозиции разгорелся нешуточный спор по поводу избирательной системы. Охладить пыл оппонента противник существующей системы решил с помощью стакана воды. Однако, получил более весомый аргумент – пощечину. Трансляция была приостановлена. Об инциденте сразу стало известно не только телезрителям, но и радиослушателям. Они также смогли оценить нанесенное оскорбление – удар был достаточно звонким.
# происшествия

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