Прения в прямом эфире грузинского телевидения закончились рукоприкладством

Во время диалога cторонника Михаила Саакашвили и представителя Грузинской оппозиции разгорелся нешуточный спор по поводу избирательной системы. Охладить пыл оппонента противник существующей системы решил с помощью стакана воды. Однако, получил более весомый аргумент – пощечину. Трансляция была приостановлена. Об инциденте сразу стало известно не только телезрителям, но и радиослушателям. Они также смогли оценить нанесенное оскорбление – удар был достаточно звонким.