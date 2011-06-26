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Представитель НАТО признал, что альянс изначально планировал убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи

26 июня 2011 13:04
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Такое признание сделал командующий штаба совместных операций НАТО против Ливии, американский адмирал Сэмюэл Локлир. Также он сказал, что альянс изначально планировал и оккупацию территории суверенного государства.

По заявлению Локлира, это кратчайший путь к достижению мира в североафриканской стране.

Ранее представители НАТО утверждали, что смерть Каддафи не является целью их гуманистических усилий, жертвами которых стали уже сотни мирных ливийцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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