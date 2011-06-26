Представитель НАТО признал, что альянс изначально планировал убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи

Такое признание сделал командующий штаба совместных операций НАТО против Ливии, американский адмирал Сэмюэл Локлир. Также он сказал, что альянс изначально планировал и оккупацию территории суверенного государства.

По заявлению Локлира, это кратчайший путь к достижению мира в североафриканской стране.

Ранее представители НАТО утверждали, что смерть Каддафи не является целью их гуманистических усилий, жертвами которых стали уже сотни мирных ливийцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».