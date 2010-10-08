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Председателя сельсовета в Витебской области заставили рыть себе могилу

08 октября 2010 08:44
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В начале года председатель одного из сельских советов Витебской области занял у знакомого 200 долларов. Однако вовремя отдать деньги не смог.

Тогда кредитор и трое его сообщников объявили председателю, что ставят его «на счетчик». Долг постепенно начал расти. А напоминали о нем злоумышленники периодическими визитами. Его избивали и несколько раз вывозили в лес. Там рэкетиры заставляли должника рыть себе могилу. Один раз даже приказали лечь в нее.

Когда председатель передал кредитору 900 долларов, тот заявил, что этого мало. «Счетчик» намотал 22 тысячи «зеленых».

Информация о вымогательстве поступила в правоохранительные органы.  При следующей встрече мужчина передал злоумышленникам 1,6 тысячи долларов. Факт передачи денег был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов с помощью видеокамеры. Злоумышленников задержали на месте.

В отношении вымогателей заведено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы, пишет «Р».

# происшествия

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