Председателя сельсовета в Витебской области заставили рыть себе могилу

В начале года председатель одного из сельских советов Витебской области занял у знакомого 200 долларов. Однако вовремя отдать деньги не смог.

Тогда кредитор и трое его сообщников объявили председателю, что ставят его «на счетчик». Долг постепенно начал расти. А напоминали о нем злоумышленники периодическими визитами. Его избивали и несколько раз вывозили в лес. Там рэкетиры заставляли должника рыть себе могилу. Один раз даже приказали лечь в нее.

Когда председатель передал кредитору 900 долларов, тот заявил, что этого мало. «Счетчик» намотал 22 тысячи «зеленых».

Информация о вымогательстве поступила в правоохранительные органы. При следующей встрече мужчина передал злоумышленникам 1,6 тысячи долларов. Факт передачи денег был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов с помощью видеокамеры. Злоумышленников задержали на месте.

В отношении вымогателей заведено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы, пишет «Р».