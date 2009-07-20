Предприниматель завладел денежными средствами 10 столичных банков

25-летний минчанин обманывал банки, взяв в сообщницы подругу.

Злоумышленники вместе приобрели в нескольких коммерческих организациях фальшивые справки о доходах. После чего, выступая поручителями друг друга, подали документы на получение кредитов сразу в 10 банков Минска. Таким вот образом было получено больше 60 тысяч долларов США.

Как рассказала пресс-офицер Центрального РУВД Александра Дрозд, к подобному шагу предпринимателя, скорее всего, толкнули долги. Занимаясь розничной торговлей, он за короткий срок умудрился совершить около десятка правонарушений, среди которых неуплата НДС, реализация товаров с нарушением установленного законом порядка, несвоевременное предоставление налоговых деклараций. В результате на предпринимателя были наложены крупные штрафы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан, а вот местонахождение его подруги-медсестры до сих пор не установлено. По словам обвиняемого, вся полученная в банках сумма была у него украдена в то время, когда он ездил в Россию за товаром, однако документально это никак не подтверждается.

В отношении незадачливых махинаторов возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 4 УК РБ «Мошенничество в особо крупных размерах». Каждому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает агентство «Минск-Новости».