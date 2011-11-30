Предполагаемые причины крушения военного вертолета Ми-24 под Пружанами – техническая неисправность либо ошибка пилотирования

Новости Беларуси, Брестская область. Вертолет Ми-24 выполнял плановый учебный полет. На борту находились три члена экипажа: начальник, летчик и техник. Все трое погибли.

Территория аэродрома и самой воинской части до сих пор оцеплены. Посторонних лиц за линию оцепления не пускают. В том числе и журналистов. Местные жители рассказывают, что они слышали, как падал вертолет. Не раз раздавались хлопки, похожие на взрывы петард.

Местные жители:

Просто слышали взрывы. А потом сказали, что вертолет разбился.

Хлопки, минут 20. Такие, как взрывы. Думала, что где-то дети петардами стреляют. Но очень сильно.

Видно, возле леса это все и случилось. Горе.

В настоящее время специально созданная комиссия Министерства обороны проводит расследование на месте падения вертолета. Предполагаемые причины трагедии – техническая неисправность либо ошибка пилотирования. По факту гибели экипажа прокуратура возбудила уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гура, помощник министра обороны Республики Беларусь:

Экипаж в количестве трех человек погиб. В их числе – командир экипажа, летчик 2-го класса, майор Кохно Олег Владимирович, летчик-штурман, летчик 2-го класса, капитан Глущенко Денис Олегович, бортовой техник, капитан Бобко Валерий Николаевич.

Ми-24 – первый советский и второй в мире специализированный боевой вертолет. Его серийный выпуск начался в 1971 году. Экипаж – 2-3 человека. Еще 8 человек может находиться на борту в качестве пассажиров.

Вертолет стоит на вооружении во многих странах мира. В авиапарке Беларуси числится около 70 таких машин. Специалисты отмечают, что до сих пор никаких проблем с Ми-24 в белорусских войсках не было.