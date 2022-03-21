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Предотвращён крупный теракт в Мозырском районе. Вот записи со скрытых камер и допросы задержанных

21 марта 2022 09:27
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Новости Беларуси. Буквально несколько дней назад глава государства на совещании с руководством белорусских спецслужб упомянул о том, что против нашей страны не прекращается гибридная война. И мы получили подтверждение вышесказанному. Комитетом госбезопасности Беларуси предотвращен теракт в Мозырском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предотвращён крупный теракт в Мозырском районе. Вот записи со скрытых камер и допросы задержанных-1

Организаторы планировали направить действия против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны. Задержанные деструктивные активисты во время подготовки преступления спрятали 100 коктейлей Молотова под мостом. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы. Вот только некоторые записи со скрытых камер и допросы задержанных, которые готовили теракт.

Предотвращён крупный теракт в Мозырском районе. Вот записи со скрытых камер и допросы задержанных-4

Мы подготовились, под мостом спрятали 100 Молотова коктейлей.

Режем рельсы две и поворачиваем их в сторону.

Я еще искал солдатов каких… Один, два… Ну, чтобы [...], забрать оружие.

Предотвращён крупный теракт в Мозырском районе. Вот записи со скрытых камер и допросы задержанных-7

Подготовка терактов и провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, – это лишь часть гибридной войны, которую финансирует Запад. Многие из них уже раскрыты благодаря усилиям белорусских спецслужб. 

# Теракт # происшествия # Илона Волынец # Фотофакт

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